POL-SI: Nach Diebstahl aus PKW: Täter nach kurzer Flucht gestellt - #polsiwi

Neunkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße in Neunkirchen ist am Dienstagvormittag (27.05.2025) ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Eine 59-jährige Frau befuhr die Gartenstraße gegen 11 Uhr und bog nach rechts auf die Frankfurter Straße in Richtung Zeppenfeld ein. Auf der entgegenkommenden Fahrspur befand sich zu dieser Zeit ein ...

