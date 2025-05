POL-SI: Fußgänger von PKW erfasst und schwer verletzt - #polsiwi

Hilchenbach (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (27.05.2025) einen Holzsitz auf dem Mehrgenerationenspielplatz an der Ferndorfstraße in Hilchenbach durch ein Feuer beschädigt. Ein Zeuge hatte den Vorfall am Dienstag festgestellt und sich bei der Polizei gemeldet. Es entstand geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen unter der ...

