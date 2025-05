POL-SI: Polizei zieht technisch manipulierten PKW aus dem Verkehr - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Am Samstagnachmittag (24.05.2025) ist eine 25-Jährige in der Hochschulstraße in Weidenau mit ihrem PKW nach einem Unfall auf dem Dach gelandet. Die junge Frau war gegen 16:30 Uhr bergab unterwegs und verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr nach rechts über den Gehweg in eine Böschung und landete ...

