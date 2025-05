POL-SI: 25-Jährige kommt von der Fahrbahn ab und landet mit PKW auf dem Dach - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Am Freitagmorgen (23.05.2025) hat ein 31-Jähriger auf der Polizeiwache in Siegen eine Angestellte verletzt. Zuvor hatte er versucht, ihr Handy zu rauben. Gegen 09:10 Uhr betrat der Mann die Wache an der Weidenauer Straße in der Absicht, eine Strafanzeige zu erstatten. Von einer 43-jährigen Angestellten wurden er gebeten, im Foyer zu ...

mehr