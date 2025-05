Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte klauen Räder von hochwertigem Pkw - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Erndtebrück-Schameder (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23.05.2025) ist es bei einem Autohaus an der K45 in Erndtebrück zu einem Diebstahl von vier Reifen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige zwischen 02:33 Uhr und 02:37 Uhr vier Autoreifen von einem hochwertigen Fahrzeug. Ersten Ermittlungen nach bockten die Langfinger den Mercedes mit Wagenhebern auf, entfernten die Räder und flüchteten in einem Pkw in unbekannte Richtung. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf knapp 9000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Einer ersten Auswertung nach sind im Tatzeitraum zwei weitere Fahrzeuge an der Örtlichkeit vorbeigefahren. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02751/ 909-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell