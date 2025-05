Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Unfälle an der gleichen Örtlichkeit - #polsiwi

Burbach (OT Würgendorf) (ots)

Am Donnerstag (22.05.2025) haben sich auf der L730 in Burbach-Würgendorf gleich zwei Unfälle an einer Örtlichkeit ereignet.

Gegen 16:30 Uhr übersah eine 31-jährige Frau die verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge vor ihr an der Ecke zur Sangstraße. Sie fuhr auf einen 26-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in den PKW einer 40-Jährigen geschoben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 31-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test vor Ort verlief deutlich positiv. Auf der Wache in Wilnsdorf wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam zunächst mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger befuhr die L730 und wollte in die Sangstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 50-Jährigen, welcher mit seinem 13-jährigen Sohn in Richtung Holzhausen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 50-Jährige in den Böschungsbereich fuhr.

Der 41-Jährige sowie der 13-Jährige wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat ermittelt in beiden Fällen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell