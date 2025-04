BPOL NRW: Fahndungserfolg im Rahmen der Grenzkontrollen; internationaler Haftbefehl - Bundespolizei nimmt 27-Jährigen am Grenzübergang Schwanenhaus fest

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Kleve - Kempen - Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte im Rahmen der Grenzkontrollen an Montagvormittag, 14. April 2025 Reisende im grenzüberschreitenden Schienenersatzverkehr des Regionalexpress 13 am Grenzübergang Schwanenhaus in Nettetal bei der Einreise aus den Niederlanden. Auch die Personalien eines 27-jährigen Niederländers wurden in den polizeilichen Datenbeständen überprüft, nachdem er den Beamten seine gültige niederländische Identitätskarte vorlegte. Hierbei stellte sich heraus, dass er mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl seit September 2024 durch die Justizbehörden in Bosnien-Herzegowina wegen Handel treiben mit Betäubungsmitteln gesucht wird. Der Niederländer wurde daraufhin vor Ort festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf erließ daraufhin die Festhalteanordnung. Am Dienstagvormittag, 15. April 2025 wird der Gesuchte dem Haftrichter beim Amtsgericht zur Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.

