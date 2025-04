BPOL NRW: Nach Ausreise am Flughafen Köln/Bonn plötzlich 6.000 EUR leichter - Bundespolizei zieht hohen Geldbetrag ein

Köln (ots) - Am vergangenen Samstag (12. April) soll ein 21-jähriger Rumäne in einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs Ware im Gesamtwert von knapp 250 Euro entwendet haben. Für seine Tat landete er vor Gericht. Gegen 17:15 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei über ein Eigentumsdelikt im Kölner Hauptbahnhof in Kenntnis gesetzt. Vor Ort, in einer ...

mehr