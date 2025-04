Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 33-jährigen Aggressor am Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Am 12. April trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 33-jährigen polnischen Staatsangehörigen im Kölner Hauptbahnhof an, der sich vermeintlich in einer hilflosen Lage befand. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme leistete der Pole jedoch massiven Widerstand, was ihm schließlich einen Platz im Polizeigewahrsam einbrachte.

Gegen 10:30 Uhr stellten Bundespolizisten, nach einem Zeugenhinweis, eine stark alkoholisierte, schlafende männliche Person vor einem Schnellrestaurant des Kölner Hauptbahnhofs fest und führten diese zur Identitätsfeststellung der Dienststelle zu. Dort angekommen trat der Betrunkene plötzlich nach einem der Polizeivollzugsbeamten und traf diesen auf Höhe des Oberschenkels.

Die Einsatzkräfte brachten den Aggressor zu Boden und fixierten ihn. Doch auch dies hielt den Mann nicht ab. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen trat der 33-Jährige wiederholt nach den Polizisten und beruhigte sich nicht.

Ein Abgleich der Personalien verlief positiv: Der Pole war erst am Vortag aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden, wo er eine mehrmonatige Haftstrafe aufgrund eines Gewaltdelikts abgesessen hatte. Auch sonst war der Mann hinreichend bekannt und so beispielsweise alleine im vergangenen Jahr vierzehn Mal aufgrund verschiedener Gewaltdelikte durch die Bundespolizei beanzeigt worden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Einsatzkräfte den Wohnungslosen in Gewahrsam.

Der Beamte blieb dienstfähig.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell