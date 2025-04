Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 21-jährigen Ladendieb am Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Am vergangenen Samstag (12. April) soll ein 21-jähriger Rumäne in einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs Ware im Gesamtwert von knapp 250 Euro entwendet haben. Für seine Tat landete er vor Gericht.

Gegen 17:15 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei über ein Eigentumsdelikt im Kölner Hauptbahnhof in Kenntnis gesetzt. Vor Ort, in einer Parfümerie innerhalb des Bahnhofs, trafen sie auf einen 21-jährigen Rumänen und den Ladendetektiv der Filiale. Dieser gab an, dass der 21-Jährige zwei Duftflaschen im Gesamtwert von knapp 250 Euro an sich genommen und die Parfümerie anschließend verlassen habe, ohne das Entgelt für die Ware zu entrichten. Zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen führten die Einsatzkräfte den Rumänen der Dienststelle zu. Nach Feststellung der Identität nahmen die Uniformierten den Wohnungslosen fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu.

Das zuständige Gericht entschied auf die Fortdauer der Freiheitsentziehung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell