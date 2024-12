Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: 476/2024) Wohnungsbrand in Weende - Mitbewohner bei Feuer leicht verletzt, Brandursache noch unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Weende, Große Breite Dienstag, 17. Dezember 2024, gegen 08.25 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Aus bislang noch unbekannter Ursache ist am Dienstagmorgen (17.12.24) in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses an der Große Breite in Göttingen-Weende ein Feuer ausgebrochen. Ein 75 Jahre alter Hausbewohner bemerkte die Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Der Brandentdecker wurde anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

In der von dem Feuer betroffenen Wohnung selbst wurde niemand angetroffen. Die Räume sind aufgrund der massiven Brandschäden derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten vorläufigen Schätzungen zufolge rund 30.000 Euro.

Warum das Feuer ausbrach, ist zurzeit unbekannt. Für die weiteren Ermittlungen hierzu wurde die Wohnung beschlagnahmt und versiegelt.

An den Löscharbeiten am Morgen waren die Berufsfeuerwehr Göttingen und die Freiwillige Feuerwehr aus Weende beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell