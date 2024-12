Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (475/2024) Gefährdung des Straßenverkehrs - erheblich alkoholisierte Autofahrerin gerät mit ihrem Golf mehrfach in den Gegenverkehr. Polizei Gieboldehausen sucht nach Zeugen

Göttingen (ots)

Bundesstraße 27, zwischen Bilshausen und Gieboldehausen Samstag, 7. Dezember 2024, zwischen 16.45 und 17.00 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (ab) - Eine 31-Jahre alte Fahrerin eines VW Golf aus dem Landkreis Göttingen ist am Samstag (07.12.24) durch ihre auffällige und riskante Fahrweise zwischen Bilshausen und Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) einem aufmerksamen Zeugen aufgefallen, der den Vorfall umgehend über Notruf der Polizei meldete und so möglicherweise Schlimmeres verhinderte.

Nach Angaben des Zeugen war die 31-Jährige mit ihrem roten VW Golf auf der B27 von Bilshausen in Richtung Gieboldehausen unterwegs. Auf der gesamten Strecke fiel ihm dabei die deutlich unsichere und teils riskante Fahrweise der Frau auf, welche sich neben mehrfachem Verlassen des eigenen Fahrstreifens in Schlangenlinien bis hin zu überhöhten Geschwindigkeiten regelmäßig widerspiegelte. In gleich mehreren Fällen sei der VW Golf in den Gegenverkehr geraten, so dass es in der weiteren Folge in der Ortslage Gieboldehausen zu Beinahe Unfällen kam. Glücklicherweise kam hierbei niemand zu Schaden.

Durch Beamte der Polizei Duderstadt konnte die Fahrerin schließlich auf einem Parkplatz in der Ludwig-Ehrhard-Straße in Gieboldehausen einer Kontrolle unterzogen werden. Hier erhärtete sich der Verdacht, dass die 31 Jahre alte Frau unter erheblichem Einfluss von Alkohol stand. Versuche der Durchführung eines Atemalkoholtestes wurden schließlich erfolglos abgebrochen und die Frau einem Arzt zur Entnahme einer Blutprobe vorgestellt.

Hierbei behielten die Beamten ihren Führerschein sowie ihren Fahrzeugschlüssel ein. Ein Verfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde gegen die 31-Jährige eingeleitet.

Die Polizeistation in Gieboldehausen sucht nun nach Zeugen und Geschädigten, die durch den entgegenkommenden roten VW Golf abbremsen oder diesem ausweichen mussten. Insbesondere beim Abbiegen des VW Golf von der B27 in Richtung Stockenbreite hätten Zeugenaussagen zur Folge gleich mehrere Pkw abbremsen oder ausweichen müssen, da die Golffahrerin erheblich auf die Gegenfahrspur geraten war.

Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation in Gieboldehausen unter Telefon 05528/205840 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell