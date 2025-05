Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Spielothek - Farbschmierereien

Einbruch in Spielothek

Heringen. In der Hauptstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (23.05.) in eine Spielothek ein. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Geschäftsräumen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen rund 25o Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Schenklengsfeld. In der Solztalstraße beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (23.05.) den Straßenbelag - unter anderem mit zwei Hakenkreuzen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

