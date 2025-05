Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kabeldiebstahl - Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Autokennzeichen gestohlen - Einbruch in Bäckerei

Fulda (ots)

Kabeldiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Freitag (23.05.) ein Kabel im Wert von rund 600 Euro von einer Baustelle in der Leipziger Straße, Höhe Moltkestraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Hosenfeld. Am Freitag (23.05.) wurde festgestellt, dass Unbekannte im Neulandsweg im Ortsteil Jossa ein Hakenkreuz in eine Parkbank geritzt hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Großenlüder. Auf einem öffentlichen Parkplatz im Wiesenweg stahlen Unbekannte am Samstag (24.05.) beide amtlichen Kennzeichen VB-EB 11 von einem VW-Bus.

Fulda. In einer Tiefgarage in der Gutenbergstraße stahlen Unbekannte am Sonntag (25.05.) die amtlichen Kennzeichen FD-BF 2019 von einem Skoda Citigo.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bäckerei

Tann. In der Eisenacher Straße im Ortsteil Tann hebelten Unbekannte zwischen Sonntagmittag (25.05.) und Montagmorgen (26.05.) eine Schiebetür einer Bäckerei auf und durchsuchten die Geschäftsräume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 900 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

