POL-OH: Vermisste 14-Jährige aus Fulda wohlbehalten angetroffen - Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung

Fulda (ots) - Am Sonntag, (25.05.), gegen 02:40 Uhr, befuhr eine 23-jährige Frau aus Fulda mit ihrem Pkw, Fiat 500, die L 3139 aus Kleinlüder kommend in Fahrtrichtung Fulda - Oberrode. Etwa 100 Meter nach Passieren des Abzweigs "Vemelsruh", kam die Frau, mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die dortige Bankette. In der Folge geriet der Pkw ...

