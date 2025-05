POL-OH: Zwei Brände mit glücklichem Ausgang (in Ludwigsau-Friedlos und in Niederaula-Mengshausen)

Fulda (ots) - Am Samstagabend (24.05.) kam es in der Zeit zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer, welcher im Bereich Baugulfstraße Ecke Zieherser Weg (Höhe ehemals Wasserturm) vermutlich während der Fahrt ohne Fremdeinwirkung stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen kam der 43-jährige Fahrradfahrer aus dem Landkreis Fulda in ein ...

mehr