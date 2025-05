Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Samstag (24.05.), gegen 01.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem schwarzen Ford die Frankfurter Straße aus Richtung LOMO-Kreuzung kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfelder Innenstadt. Im Bereich der Einmündung zur Konrad-Zuse-Straße wollte er nach rechts in diese abbiegen als ihm nach jetzigen Erkenntnissen plötzlich verbotenerweise ein unbekannter PKW entgegenkam. Der junge Mann musste ausweichen, fuhr über eine Grünfläche, touchierte mehrere Verkehrsschilder und kam letztendlich auf der Straße zum Stehen. Der oder die Unfallverursacher/in hielt in Folge nicht an, sondern entfernte sich vom Unfallort ohne den Pflichten als Verursacher/in nachzukommen. Es konnte noch wahrgenommen werden, wie der PKW in Richtung Innenstadt davonfuhr.

Am Fahrzeug des Mannes entstand ein erheblicher Sachschaden. Insgesamt wird von einem Schaden von circa 10.500 Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell