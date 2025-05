Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und Motorradfahrer

Landkreis Fulda (ots)

Kalbach. Am Freitag (23.05.), gegen 08.00 Uhr, kam es in Mittelkalbach in Höhe der Fritz-Allard-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem 10-jährigen, aus Kalbach stammenden Radfahrer und einem 16-jährigen Leichtkraftradfahrer aus Flieden. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Hauptstraße in Richtung Schweben und bog in Höhe der Fritz-Allard-Straße nach rechts in diese ab. Dabei kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftradfahrer, der die Hauptstraße in die gleiche Richtung fuhr. Beide Zweiradfahrer stürzten und zogen sich leichtere Verletzungen zu. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell