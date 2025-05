Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B27 bei Eichenzell - Sechs Personen verletzt, drei Fahrzeuge beschädigt

Fulda (ots)

Fulda. Am Freitag (23.05.), gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Fulda zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und sechs verletzten Personen. Die B27 ist im betreffenden Streckenabschnitt zweispurig in jede Fahrtrichtung ausgebaut. Ein 35-jähriger Mann aus Großenlüder befuhr mit seinem grauen Skoda Fabia den Beschleunigungsstreifen der B27 aus Richtung Eichenzell. Vor ihm fuhr ein Pkw mit Wohnwagen, ebenfalls auf dem Beschleunigungsstreifen. Zur gleichen Zeit befuhren ein blauer Porsche Boxter, gelenkt von einem 64-jährigen Mann aus Ebersburg, sowie ein grauer Mercedes CLK, gefahren von einem 19-jährigen Fahrer aus Gersfeld, hintereinander den linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Fulda. Beim Auffahren des Skoda auf die B27 kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß des Skodas mit dem Mercedes. Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile auf den Porsche geschleudert, wodurch auch dieser beschädigt wurde. Am Skoda und am Mercedes entstand jeweils Totalschaden. Der Skoda-Fahrer, seine 18-jährige Beifahrerin aus Eichenzell und alle vier Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die B27 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf circa 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell