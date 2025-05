POL-OH: Unfall im Kreuzungsbereich - Zwei Verletzte

Hersfeld Rotenburg (ots) - Taschendiebe unterwegs Bebra. Am Donnerstag (22.05.), gegen 12.30 Uhr, entwendeten Unbekannte auf derzeit ungeklärte Art und Weise in einem Einkaufsmarkt in der Bismarckstraße eine Geldbörse aus einem Leinenbeutel, der von einer Kundin am Arm hängend mitgeführt wurde. Der Wert des Diebesguts liegt bei rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon ...

