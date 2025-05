Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebe unterwegs - Einbruch in Gartenhütte

Hersfeld Rotenburg (ots)

Taschendiebe unterwegs

Bebra. Am Donnerstag (22.05.), gegen 12.30 Uhr, entwendeten Unbekannte auf derzeit ungeklärte Art und Weise in einem Einkaufsmarkt in der Bismarckstraße eine Geldbörse aus einem Leinenbeutel, der von einer Kundin am Arm hängend mitgeführt wurde. Der Wert des Diebesguts liegt bei rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (22.05.), zwischen 14.15 und 14.45 Uhr, entnahmen Langfinger in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-von Stephan-Straße gleich zwei Geldbörsen aus in Einkaufswägen abgestellten Taschen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 950 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät in diesem Zusammenhang: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Einbruch in Gartenhütte

Bad Hersfeld. Zwei männliche Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Sonntag (18.05.) gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Straße "Am Kupferstrauch", indem sie ein Fenster aufbrachen. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Nach vorliegenden Erkenntnissen können die männlichen Personen wie folgt beschrieben werden: circa 170-180 cm groß, schlanke - athletische Figur. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

