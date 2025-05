Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Petersberger Straße, Höhe Lindenstraße, verschafften sich zwei Unbekannte am Donnerstagmittag (22.05.) auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und versuchten eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufzubrechen. Als sie von einem Zeugen bemerkt wurden, verließen die Personen, die folgendermaßen beschrieben werden, das Gebäude in unbekannte Richtung.

Täter 1: männlich, circa 40 Jahre alt, sehr kurze Haare mit hoher Stirn, bekleidet mit einem hellen Pullover, schwarzer Jogginghose, schwarzen Schuhen, schwarzer Umhängetasche

Täter 2: männlich, circa 40 Jahre alt, vermutlich Glatze, bekleidet mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke, schwarzer Jogginghose und blauen Sneakers

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Großenlüder. In der Fuldaer Straße im Ortsteil Bimbach brachen unbekannte am Donnerstag (22.05.), zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich über die die Haustür Zugang, durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell