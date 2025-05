Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

15-Jähriger Fahrrad-Fahrer leicht verletzt

Fulda. Am Mittwoch (21.05.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 15-Jähriger aus Fulda mit seinem Pedelec die Emil-Nolde-Straße in Richtung Mondrianplatz. Als er in die Straße "Mondrianplatz" einbog kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Seat Leon. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.400 Euro.

26-Jähriger schwer verletzt

Fulda. Am Mittwoch (21.05.), gegen 7.30 Uhr, befuhren ein 51-jähriger VW-Fahrer und ein 26-jähriger Fahrradfahrer in der genannten Reihenfolge die Michael-Henkel-Straße in Richtung Künzeller Straße. Als der VW-Fahrer nach rechts in die Straße "Am Kleegarten" einbiegen wollte, kam aus derzeit ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand eine Sachschaden von rund 3.100 Euro.

Auffahrunfall

Künzell. Am Mittwoch (21.05.), gegen 17.30 Uhr, befuhren ein 44-jähriger Skoda-Fahrer aus Bad Peterstal und ein 43-jähriger Fiat-Fahrer aus Schmalkalden in der genannten Reihenfolge die B458 in Fahrtrichtung Dipperz. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Unterm Born" musste der Skoda-Fahrer verkehrsbedingt halten, woraufhin der Fiat aus bisher ungeklärter Ursache auf den Skoda auffuhr. Die beiden Fahrer wurden hierbei leichtverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

11-Jährige verletzt

Ebersburg. Am Mittwoch (21.05.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 33-jährige Skoda-Fahrer die Straße "Hühnerkropf" in Thalau aus Richtung Wasserkuppenweg in Richtung Kreuzbergstraße. Um an einem auf der Fahrbahn parkenden Auto vorbeizufahren wechselte der Skoda-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit einer in die Straße einfahrenden 11-Jährigen. Das Mädchen wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in eine umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 900 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Auto kommt von der Straße ab

Rotenburg. Am Mittwoch (21.05), gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer aus Vettweiß die L 3250 in Richtung Iba. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 19-jährige Fahrer sowie zwei Mitfahrer wurden hierdurch verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Mittwoch (21.05) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Seitenstreifen in der Straße "Unter der Stiegel" geparkten schwarzen VW Golf auf der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.05.), gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Seat-Fahrerin aus Schenklengsfeld die Solzstraße von Malkomes kommend in Richtung Bad Hersfeld als ihr aus derzeit ungeklärter Ursache ein Verkehrsteilnehmer auffuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Hinweise liegen derzeit nicht vor. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Sonntag (18.05.) bis Dienstag (20.05.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Grundstücksmauer in der Sturmiusstraße. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

