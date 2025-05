Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Phishing - Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag - Polizei gibt Tipps

Vogelsbergkreis (ots)

Herbstein. Unbekannte Betrüger erbeuteten am Dienstag (20.05) einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag von einer Dame aus der Gemeinde Herbstein.

Nach aktuellem Kenntnisstand erhielt die 56-jährige Herbsteinerin zunächst eine E-Mail, die augenscheinlich von ihrer Hausbank war. Hierin wurde sie aufgefordert ihre Anmeldedaten samt Passwort zu ändern. Als die Herbsteinerin nach Abschluss der Änderungen ihr Konto überprüfte, stellte sie fest, dass durch mehrere Transaktionen ein mittlerer fünfstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war. Die 56-Jährige kontaktierte daraufhin sofort ihre Bank, die aber lediglich einen Teil der Transaktionen rückgängig machen konnte.

Ihre Polizei gibt Tipps: Wie können Sie sich vor Phishing schützen?

1. Achten Sie auf den Absender der Mail. Lange, kryptische Zeichenkombinationen sollten Sie aufhorchen lassen. Oft befinden sich in solchen E-Mails auch Rechtschreibfehler, die Ihrer Bank so nicht passiert wären. 2. Überprüfen Sie das tatsächliche Ziel des Links. Wenn Sie mit der Maus über einen Link fahren - ohne ihn dabei anzuklicken -, sehen Sie in der Statuszeile des Browsers die tatsächliche Zieladresse. Hieraus sollte Ihre Bank erkennbar sein. Alles andere sollte Sie stutzig machen. 3. Wenn Sie Zweifel an der E-Mail haben, erkundigen Sie sich telefonisch bei Ihrer Bank, ob die erhaltene Mail tatsächlich von dieser stammt. 4. Teilen Sie niemals Login-Daten (Nutzername, Passwort) per E-Mail / SMS / Messenger an Ihnen fremde Personen mit, auch wenn Sie dazu aufgefordert werden. 5. Öffnen Sie keine Anhänge aus verdächtigen E-Mails. Das reine Öffnen der E-Mail richtet üblicherweise keinen Schaden an. Hinter angehängten Dateien kann sich aber Schadsoftware verbergen, etwa sogenannte Keylogger, die alle Tastatureingaben aufzeichnen und so Ihre Passwörter auslesen. 6. Halten Sie Ihre Browser- und Antivirenprogramme aktuell. Diese erkennen häufig Phishing-Versuche und blockieren oder warnen per Pop-up-Nachricht davor. 7. Verwenden Sie einen Passwortmanager. Sie sind eine besonders sichere Methode, Phishing-Angriffen auszuweichen. Sie kontrollieren vor jeder Passworteingabe automatisch, ob die aufgerufene URL mit der ursprünglich gespeicherten Adresse übereinstimmt. Werden Sie auf eine gefälschte Seite geleitet, gibt das Programm Ihre Anmeldedaten nicht heraus. 8. Falls Sie keinen Passwortmanager nutzen, sollten Sie Ihre Passwörter zumindest gegen Missbrauch schützen. Am besten geht das mit der Mehrfach-Authentifizierung. So benötigt man zum Einloggen neben dem Passwort noch die zusätzlichen Faktoren, mit denen Sie Ihr Konto schützen. Bei der Passwortvergabe sollten Sie auf die Verwendung eines starken Passwortes achten und dieses für kein anderes Konto benutzen.

