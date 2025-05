Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Altkleidercontainer durch Feuer beschädigt

Fulda (ots)

Hosenfeld. Unbekannte beschädigten am Mittwochabend (21.05.) mehrere Altkleidercontainer durch Feuer.

Gegen 21 Uhr entzündeten die Täter in der Vogelsbergstraße im Ortsteil Jossa einen in der Klappe eines Container liegenden Kleidersack sowie einen kleinen Haufen Grasschnitt in unmittelbarer Nähe. Die Feuerwehr löschte die Flammen zeitnah, bevor sie sich ausbreiten konnten.

Gegen 22.45 Uhr kam es in der Straße "Am Hermetzacker" zu einem ähnlichen Vorfall. Auch hier entzündeten Unbekannte einen in der Klappe liegenden Kleidersack, den die Feuerwehr kurz darauf löschte.

Insgesamt entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

