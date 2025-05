Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Grauer PKW nach Verkehrsunfallflucht Höhe Rasdorf-Grüsselbach mit verletztem Moped-Fahrer gesucht

Fulda (ots)

Rasdorf. Am Mittwoch, (21.05.), gegen 17.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Minderjährigen (Mopedfahrer und Sozius) im Bereich Rasdorf - Grüsselbach. Ein 15-jähriger Moped-Fahrer mit Sozius befuhr die B 84 von Rasdorf in Richtung Buttlar. An der Einmündung zur K 159 wurde der Mopedfahrer durch einen grauen PKW beim Abbiegen behindert, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sowohl Fahrer, wie Sozius wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der graue PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 96580 zu melden.

