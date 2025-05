Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Auto kommt von der Straße ab

Schenklengsfeld. Am Dienstag (21.05.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Ford-Fahrer aus Frankfurt die Fuldastraße aus Richtung Hilmes kommend in Richtung Schenklengsfeld. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er dabei kurz nach dem Ortsausgang Hilmes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer und einem Straßenschild. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstagmittag, in der Zeit von 11 bis 13:30 Uhr, parkte ein 79-jähriger Bad Hersfelder seinen grauen Skoda Fabia auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde in diesem Zeitraum die vordere und hintere Tür der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos

Bad Hersfeld. Am Dienstag (20.05), gegen 8.45 Uhr, befuhr eine 43-jährige Golf-Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine 87-jährige Golf-Fahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, die Eichhofstraße in Richtung Nachtigallenstraße. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr die 87-Jährige auf den vorausfahrenden Golf auf wobei Sachschaden von rund 3.500 Euro entstand.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

