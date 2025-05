Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baumaschinen entwendet - Kennzeichen entwendet - Kennzeichen entwendet

Hersfeld Rotenburg (ots)

Baumaschinen entwendet

Schenklengsfeld. Nach aktuellen Erkenntnissen nutzten zwei unbekannte Täter einen unbemerkten Moment, um am Dienstag (20.05.), zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, mittels Spanngurten befestigte Baumaschinen von einem Anhänger auf der K17 zu entwenden. Ein Zeuge konnte zwei Männer beobachten, die in einem SUV flüchteten. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Erdstampfer sowie einen Stemmhammer im Wert von schätzungsweise 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Heringen. Zwischen Montagabend (19.05.) und Dienstagmorgen (20.05.) entwendeten Unbekannte von einem Lkw Iveco das hintere amtliche Kennzeichen "HEF- YC 79". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Dippacher Straße in Leimbach geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Wildeck. Von einem Mercedes Citan entwendeten Unbekannte zwischen Montagnachmittag (19.05.) und Dienstagmorgen (20.05.) die beiden amtlichen Kennzeichen "SÖM-BA 435". Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Pendlerparkplatz neben der L3251 bei Hönebach. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

