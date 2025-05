Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Diebstahl von Kennzeichen - Einbruchsversuch in Kindergarten scheitert

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Schotten. Im Zeitraum vom 3. bis zum 20.05.2025 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem verschlossenen Hof eines Firmengeländes in der Vogelsberger Straße und entwendeten die jeweils hinteren Kennzeichen von zwei dort abgestellten Autos. Die Kennzeichen lauten SL-GI 7777 (deutsch) und CT-2105-PH (bulgarisch). Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Alsfeld. Am Dienstagvormittag (20.05.), gegen 11 Uhr, entwendeten Unbekannte das hintere Kennzeichen KS-G 5705 eines weißen Ford Fiestas, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Löbergasse geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruchsversuch in Kindergarten scheitert

Alsfeld. In der Nacht auf Samstag (17.05.) versuchten Unbekannte in den Kindergarten in der Kirtorfer Straße in Angenrod einzubrechen. Sie versuchten über die Tür des Hintereingangs und ein Fenster in das Gebäude einzudringen, was jedoch nicht gelang. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell