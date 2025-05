Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Grundstücksmauern mit Farbe besprüht - Zeugen gesucht

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Volksverhetzung

Fulda (ots)

Neuhof. In der Nacht zu Dienstag (20.05.) besprühten Unbekannte zwei nebeneinanderliegende Grundstücksmauern in der Hubertusstraße und der Straße "Am Herrnacker" mit roter Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können, werden gebeten sich an den Polizeiposten Neuhof unter Telefon 06655/96880, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fulda. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 44-jähriger Mann am Dienstag (20.05.), gegen 11.20 Uhr, im Bereich des ZOB gegenüber wartenden Passanten mehrmals den "Hitler-Gruß" gezeigt, Parolen gerufen und sich beleidigend geäußert haben. Eine Streife der Polizei Fulda nahm den offensichtlich alkoholisierten Mann kurze Zeit später fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Volksverhetzung verantworten.

(PB)

