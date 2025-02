Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall fordert drei Leichtverletzte

Marienheide (ots)

Am Montag (17. Februar) wollte ein 62-jähriger Opel-Fahrer in Marienheide-Rodt von der L 306 nach links in die Gummersbacher Straße (B 256) in Richtung Kalsbach abbiegen. Dabei kam es gegen 11:50 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 74-jährigen Gummersbachers, der auf der bevorrechtigten B 256 in Richtung Kalsbach unterwegs war. Die beiden Fahrer und die 68-jährige Beifahrerin des Gummersbachers wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Unfallaufnahmeteam der Oberbergischen Polizei unterstützte bei der Unfallaufnahme und sicherte Spuren. Während der Unfallaufnahme war die B 256 bis 13:46 Uhr gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell