Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizeistation Hünfeld hat ein neues Gesicht: Schütz folgt auf Wehner

Hünfeld (ots)

Sie sind zuständig für die Sicherheit von rund 35.000 Menschen in den Gemeinden Hünfeld, Eiterfeld, Burghaun, Nüsttal und Rasdorf: Die Polizistinnen und Polizisten der Polizeistation Hünfeld. Nun hat die Dienststelle im Norden des Landkreises Fulda einen neuen Chef: Am Mittwochmorgen (21.05.) wurde Erster Polizeihauptkommissar Uwe Schütz durch Polizeipräsident Michael Tegethoff offiziell ins Amt eingeführt.

Doch zunächst hieß es Abschied nehmen. Erster Polizeihauptkommissar Thilo Wehner wird ab sofort eine neue Tätigkeit im Polizeipräsidium Osthessen bei der Abteilung Einsatz übernehmen. Zuvor hatte er die Leitung der Polizeistation Hünfeld für drei Jahre inne. "Ich hätte mir nie träumen lassen, das man so eine starke Verbindung zu einer Region und den Menschen aufbauen kann", sagte Wehner. Dem 46-jährigen Familienvater fiel der Abschied sichtlich schwer. Polizeipräsident Tegethoff reflektierte sein Wirken in Hünfeld und fand lobende Worte: "Für Sie war es nie nur eine Funktion. Sie haben ihre Aufgaben mit Empathie, Werten und Haltung erfüllt und waren hierbei stets auf Augenhöhe mit den Menschen. Sie haben das Herz an der richtigen Stelle." Wehner habe die Dienststelle durch Verlässlichkeit, Vertrauen und Menschlichkeit geprägt.

Thilo Wehner hinterlässt große Fußstapfen. "Doch mit Uwe Schütz konnten wir eine Persönlichkeiten gewinnen, die diesen Weg weiter gehen wird", betonte Tegethoff. Der erfahrene Schutzmann bringe seine ganz eigenen Stärken und Kompetenzen mit. Schütz sei fest in der Region Osthessen verwurzelt und zeichnet sich durch einschlägige polizeiliche Erfahrungen aus. "Das sind die besten Voraussetzungen, um hier erfolgreich zu wirken", so Tegethoff, der ergänzt: "Ich bin sicher, Sie werden hier neue Impulse setzen. Sie haben ein gutes Team an der Seite, das auf Sie bauen kann."

Der 57-jährige Osthesse blickt seiner neuen Aufgabe mit Freude entgegen: "Ich weiß, dass die Fußstapfen groß sind, doch ich werde mich ins Zeug legen und daran arbeiten, das Kriminalitätsaufkommen weiter zu senken beziehungsweise auf einem niedrigen Niveau zu halten."

Über Uwe Schütz:

Im Jahr 1985 startete Uwe Schütz mit gerade einmal 17 Jahren bei der Polizei Hessen seine Ausbildung im mittleren Dienst. Während seiner Tätigkeit als Einsatz- und Streifenbeamter in Hanau sowie Frankfurt startete er sein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. 2001 führte ihn sein Weg nach einer zweijährigen Abordnung zum Bundesministerium des Innern schließlich nach Osthessen. Acht Jahre lang war Schütz Leiter der Informationstechnik bei der Abteilung Zentrale Dienste, bevor er bis 2014 als Leiter Sonderdienste sowie Abwesenheitsvertreter der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld tätig war. Nachseiner Beschäftigung als Führungsassistent der Abteilung Zentrale Dienste sowie Leiter Einsatz und Organisation bei der Polizeistation Fulda war der gebürtige Osthesse von 2020 bis 2025 Dienststellenleiter der Polizeistation Lauterbach.

Über Thilo Wehner:

Vor 24 Jahren wechselte Thilo Wehner nach wenigen Monaten von der Bereitschaftspolizeiabteilung Würzburg (Bayern) nach Hessen, wo er ebenfalls bis 2005 bei der Bereitschaftspolizeiabteilung, gefolgt von seiner Streifentätigkeit im Polizeipräsidium Südosthessen, eingesetzt war. Seit 2010 ist der 46-Jährige in Osthessen in unterschiedlichsten Funktionen tätig - unter anderem als Streifenbeamter bei der Polizeistation Fulda, als Sachbearbeiter bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe sowie Sachgebietsleiter bei der Abteilung Einsatz. 2021 bis 2022 war Wehner Polizeiführer vom Dienst (PvD), bis er zuletzt drei Jahre lang die Leitung der Polizeistation Hünfeld inne hatte. Seit Mitte April 2025 ist der 46-Jährige Leiter des Führungs- und Lagedienstes bei der Abteilung Einsatz.

