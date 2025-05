Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzender Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt bei Knüllwald

Knüllwald (ots)

Am Mittwoch (21.05.) kam es - wie bereits berichtet - im Bereich Knüllwald-Remsfeld zu einer Verfolgungsfahrt, bei der es zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen kam.

In diesem Zuge sucht die Polizei nun nach weiteren Zeuginnen und Zeugen: Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war ein unbeteiligter Fahrzeugführer mit seinem Auto unmittelbar vor dem flüchtigen BMW in den Kreisverkehr B323/ Hauptstraße eingefahren und hielt im Bereich der Ausfahrt in Richtung Knüllwald/ Oberbeisheim an, um den Flüchtigen und die Polizei vorbeifahren zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt kam es auch zur Kollision zwischen dem BMW und dem Streifenwagen.

Der Fahrer oder die Fahrerin werden gebeten, sich bei der Polizeistation Homberg (Efze) unter 05681 / 774-0 oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden, da sie möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen können.

Ursprungsmeldung:

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld befuhr in der Nacht zu Mittwoch (21.05.), gegen 1.05 Uhr, das Gelände einer Tankstelle in der Schilfwiese. Dort war nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen gerade ein unbekannter Mann dabei, einen älteren schwarzen BMW 3er Coupe zu tanken. Beim Erblicken des Streifenwagens beendete der Unbekannte unvermittelt den Tankvorgang, stieg auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs ein und die beiden Pkw-Insassen flüchteten. Die Streife fuhr dem Pkw über die B323 in Richtung Homberg (Efze) hinterher. Auf die Anhaltesignale reagierte der Fahrer des BMW nicht.

In der Hauptstraße in Remsfeld kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Streifenwagen. Der flüchtige Fahrer setzte ungeachtet der Kollision seine Fahrt in Richtung Reddingshausen fort. Die Beamten der Autobahnpolizei mussten die Verfolgung aufgrund der Beschädigungen an ihrem Streifenwagen beenden. Sie blieben glücklicherweise unverletzt. Trotz weiterer hinzugezogener Kräfte aus Ost- und Nordhessen konnte das flüchtige Fahrzeug im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden.

Die Überprüfung der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen "HR-GJ 21" ergab, dass diese kurz zuvor von einem VW T-Roc gestohlen worden waren. Die Ermittlungen zu den Fahrzeugführern, dem Kennzeichen-Diebstahl sowie den genauen Umständen des Unfalls dauern an.

Der Beifahrer des Fahrzeugs kann wie folgt beschrieben werden: normale bis kräftige Statur, Basecap, Hygiene-Maske, schwarze College-Jacke mit weiß-grauen Ärmeln und dunkle Hose.

(ML/JS)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell