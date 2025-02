Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe hatten es in der letzten Woche wieder auf Keller, Garagen und Gärten in Nordhausen abgesehen.

Nordhausen (ots)

Aus einem Keller in der Dr.-Robert-Koch-Straße in Nordhausen entwendeten Diebe ein Fahrrad. Bei einem Einbruch in einen Keller in der Jahnstraße wurde eine hochwertiges Pedelec gestohlen. Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro waren die Beute aus Einbrüchen in Garagen Am Grenzrasen. Auch Gärten blieben nicht verschont. So wurden aus Gartenlauben Am Hofberg und Am Roßmannsbach Werkzeuge und ein Fernseher erbeutet.

