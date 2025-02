Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Uder (ots)

Am Freitag, 14.02.2025, gegen 05:50 Uhr befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Straße Hinter den Höfen in Uder aus Richtung Eichenweg kommend. Kurz vor der Einmündung auf die Straße der Einheit kommt dieses Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen eine Sandsteinmauer und einen Zaun. Der unbekannte Fahrzeugführer verlässt anschließend die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Gesamtschaden wird gegenwärtig auf 1500,- EUR geschätzt. Bei der Straße handelt es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich welcher nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden darf. Zusätzlich herrschten am Unfalltag winterliche Straßenverhältnisse. Anhand der Spurenlage vor Ort ist von einer nicht angepassten Geschwindigkeit des Unfallverursachers auszugehen. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte ebenfalls erhebliche Schäden aufweisen. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem möglichen Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell