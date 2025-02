Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mal schnell ein Paar Kennzeichen ans Auto gebastelt.

Nordhausen (ots)

Kurz nach Mittag am Samstag beobachteten Anwohner der Grimmelallee in Nordhausen einen Mann, der an einem dort abgestellten Pkw Kennzeichen einer Sächsischen Großstadt befestigte. Das Fahrzeug kannten die Anwohner, Kennzeichen waren daran zuvor nicht angebracht gewesen. Ein Detail entging ihnen ebenfalls nicht, die Kennzeichentafeln waren nicht gesiegelt. Die Nordhäuser Polizei wurde informiert. Die Fahndungsmaßnahmen nach Fahrer und Fahrzeug verliefen zunächst erfolglos. Doch Geduld zahlt sich bekanntlicher Weise oft aus. Keine Stunde später konnte das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Grimmelallee durch die Polizei samt Fahrer festgestellt werden. Es bestätigte sich, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Überdies stand der Fahrer, ein 26 Jahre alter Nordhäuser, augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Bei ihm wurde die Blutprobenentnahme angeordnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell