POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Fulda. Am Donnerstag (22.05), gegen 17 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Renault-Fahrer mit seiner 77-jährigen Beifahrerin und ein 31-jähriger Opel-Fahrer in der genannten Reihenfolge die Petersberger Straße aus Richtung Dalbergstraße kommend in Richtung Petersberg. An der Kreuzung zur Goethestraße musste der Renault-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Opel-Fahrer auf das vorausfahrende Auto auf. Der 41-jährige Fahrer sowie seine 77-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Alleinunfall auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Am Donnerstagabend (22.05.), gegen 22 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Audi den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedloser Straße. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam er von diesem ab, überfuhr zunächst einen Busch und kam an einem Begrenzungszaun zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Zaun so stark beschädigt, dass Teile davon auf ein angrenzendes stillgelegtes Bahngleis fielen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

