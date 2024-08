Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeugen nach Goldkettenraub gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend um 22:30 Uhr möchte ein 25-Jähriger am Alten Messplatz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln seinen Heimweg antreten. Während seiner Wartezeit wird er von bislang drei unbekannten männlichen Personen angesprochen, die ihn in ein Gespräch verwickelten. Fixiert auf die Goldkette des 25-Jährigen sprühte einer der Unbekannten dann unvermittelt Pfefferspray in das Gesicht des 25-Jährigen. Die Situation ausnutzend riss ein weiterer der Gruppe die Goldkette vom Hals des Mannes. Hiernach ergriffen sie in unbekannte Richtung die Flucht.

Der 25-Jährige begab sich zu einem nahegelegenen Kiosk und konnte dort sowohl seine Augen ausspülen als auch die Polizei alarmieren. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Durch den Angriff wurde der 25-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von circa 380 Euro.

Die Täter sind männlich mit arabischem Erscheinungsbild und können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: 25 bis 30 Jahre, dicke Statur, er trug eine kurze schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt

Täter 2: 30 Jahre alt, er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose, schwarze kurze Haare

Hinweise auf den dritten unbekannten Täter liegen bislang noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, Angaben zu den Tätern machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell