POL-MA: Mannheim: Teller auf Auto geworfen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Mittwoch fuhr eine 59-jährige Radfahrerin gegen 13 Uhr entlang der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Luisenpark, als sie, ersten Erkenntnissen zu Folge, trotz gelben Blinklichts über einen Schienenüberweg einer Straßenbahn fuhr. Eine 23-jährige Straßenbahnfahrerin war mit der Linie 6 zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in Richtung Neuostheim. Noch ...

mehr