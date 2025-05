Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Krad

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim. Am Freitag (23.05.2025), gegen 15.00 Uhr, kam es auf der K 34 zwischen Willingshain und Raboldhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem 69-jährigen Motorradfahrer aus dem Emsland. Dabei verlor der Motorradfahrer, der mit einer Kradgruppe unterwegs war, in einer 180 Grad Kurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad und stürzte in einen Graben. Bei diesem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

