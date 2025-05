Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Fulda (ots)

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt Bebra - Am Freitag (23.05.), gegen 07.30 Uhr, befuhren ein 63-jähriger Fahrradfahrer und ein 63-jähriger Pkw-Fahrer die Oststraße in Richtung Gilfershäuser Straße. Aus Unachtsamkeit stieß der Pkw-Fahrer mit dem Fahrrad zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei leichte Verletzungen, so dass er durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 250 Euro.

Sattelzug entfernt sich unerlaubt vom Unfallort Ronshausen - Der Fahrzeugführer eines Sattelzuges befuhr am Freitag (23.05.), gegen 12.30 Uhr, die Kasseler Straße in aufsteigende Richtung. In Höhe Hausnummer 21 kam der Sattelzug aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 46-jährige Pkw-Fahrer wich dem Sattelzug aus und stieß anschließend mit einem am rechten Fahrbahnrand, ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw, zusammen. Der Fahrzeugführer des Sattelzuges entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623 / 937-0 in Verbindung zu setzen.

18-jähriger Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab Rotenburg - Am Sonntag (25.05.), gegen 00:15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Straße Untertor und beabsichtigte in Richtung der Brücke der Städtepartnerschaften zu fahren. Im Kurvenbereich kam der Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Der Pkw des jungen Fahrzeugführers war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro.

