Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gleich zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss in Fulda und Umgebung

Fulda (ots)

Am Sonntag, (25.05.), gegen 02:40 Uhr, befuhr eine 23-jährige Frau aus Fulda mit ihrem Pkw, Fiat 500, die L 3139 aus Kleinlüder kommend in Fahrtrichtung Fulda - Oberrode. Etwa 100 Meter nach Passieren des Abzweigs "Vemelsruh", kam die Frau, mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die dortige Bankette. In der Folge geriet der Pkw ins Schleudern, überschlug sich mindestens zweimal und kam schließlich, auf dem Dach liegend, nach etwa 100 m am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bei der Fahrerin bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Zudem wurden Sträucher am Straßenrand zerstört. Hierbei beläuft sich der entstandene Schaden auf mindestens 500 Euro.

Fulda. Am Sonntag, (25.05.), gegen 04:45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Pkw, BMW X3, die Künzeller Straße in Fulda in Richtung Turmstraße. Im Einmündungsbereich Künzeller Straße / Kreuzbergstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, mitsamt dort aufgestelltem Verkehrsschild, und kam im Anschluss auf dem Gehweg zum Stehen. An dem Pkw und der Verkehrsinsel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.700 EUR. Da bei dem Fahrzeugführer der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

