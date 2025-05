Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl in Parfümerie - Eingangstür von Drogerie beschädigt - Rollerdiebstahl vor Wohnhaus - Garage beschmiert - Kennzeichendiebstahl - Diebstahl aus Auto

Vogelsbergkreis (ots)

Trickdiebstahl in Parfümerie

Alsfeld. Am Freitagnachmittag (23.05.), gegen 15.45 Uhr, ließ sich eine unbekannte männliche Person in einer Drogerie in der Straße "Mainzer Tor" durch geschickte Gesprächsführung zu viel Wechselgeld aushändigen. Zudem entwendete er ein Parfüm. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 100 Euro. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: circa 170 cm groß, dunkle Haare, braune Augen, Vollbart, blaue Jeans, schwarze Turnschuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Eingangstür von Drogerie beschädigt

Lauterbach. Drei männliche Unbekannte beschädigten am Samstagabend (24.05.), gegen 20.15 Uhr) die Glastür eines Drogeriemarktes in der Straße "An der Gall" in dem sie einen Stein gegen diese warfen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, circa 14-18 Jahre alt, schwarze Kleidung. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rollerdiebstahl vor Wohnhaus

Herbstein. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag (25.05.) einen roten Roller der Marke Kymco im Wert von 500 Euro, der in der Rhönstraße vor einem Wohnhaus abgestellt war. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 753-LTV abgebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Garage beschmiert

Lauterbach. Am Sonntag (25.05.), zwischen 8 und 16 Uhr, beschmierten Unbekannte die Wand einer Garage in der Blitzenröder Straße mit schwarzer Farbe. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Mücke. Am Sonntagabend (25.05.) stahlen unbekannte die amtlichen Kennzeichen VB-JS 191 von einem grauen 3er BMW, der vor einem Wohnhaus in der Ohmstraße am Straßenrand geparkt war. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto

Freiensteinau. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Montag (26.05.) aus einem roten VW Touran, der in der Dorfstraße in Radmühl geparkt war, eine Sonnenbrille und Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

