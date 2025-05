Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Haltern am See: mehrere hundert Verkehrsverstöße an einem Tag

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Woche fand zum ersten Mal die europaweite Verkehrssicherheitsaktion 2-Wheeler statt. Dabei standen von Mittwoch bis Freitag alle Zweiradfahrenden mit Motor im Fokus der Polizei - also Verkehrsteilende mit Motorrädern, Motorrollern, E-Scootern und Pedelecs.

Neben Geschwindigkeitsmessungen hatte die Polizei auch ein Auge auf den technischen Zustand von Motorrädern. Bei einer Kontrolle in Haltern am See am Freitag fiel dabei ein Motorrad mit Mängeln an Bremsanlage und Stoßfedern auf. Hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein weiteres Motorrad war zu laut, das Fahrzeug musste sichergestellt werden.

Die Geschwindigkeit wurde von allen Verkehrsteilnehmenden auf der Straße gemessen. Dabei fielen über 400 Fahrzeuge auf. In 368 Fällen (davon sechs Motorräder) mussten Verwarnungsgelder gezahlt werden. In 57 Fällen (davon ein Motorrad) kam es aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Höchste gemessene Geschwindigkeiten:

Pkw: 82 km/h statt erlaubter 50 km/h auf dem Westring in Recklinghausen Motorrad: 70 km/h statt erlaubter 50 km/h ebenfalls auf dem Westring in Recklinghausen

Die Polizei schrieb außerdem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei einem E-Scooter. Ein Motorradfahrer fiel beim Überholen im Überholverbot auf und ein Autofahrer nutzte das Handy am Steuer.

