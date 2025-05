Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruch in Schule

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Horster Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten zwei junge Männer gegen 03:40 Uhr mehrere Fenster und Türen der Schule auf, um in das Hauptgebäude zu gelangen. Im Objekt verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Schulbüro und öffneten dort einen Schrank. Als daraufhin der akustische Alarm auslöste, flüchteten die Täter - vermutlich ohne Diebesgut - unerkannt.

Auf einer Videoüberwachung sind zwei tatverdächtige Männer zu erkennen. Beide Personen können wie folgt beschrieben werden:

- jung - schlanke, sportliche Statur - ca.1,70 m groß - dunkler Kapuzenpollover - helle Cargohose - Schals im Gesicht

Ein Mann trug helle Sneaker und einen Gurt über dem Pullover (ähnlich einer Aktioncamhalterung). Der andere Tatverdächtige hatte dunkle Sneaker an. Die Männer hatten unter anderem ein Brecheisen dabei.

Hinweise zu dem Einbruch werden durch das zuständige Kommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell