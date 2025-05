POL-RE: Dorsten: Mann entblößt sich auf Parkplatz

Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht brachen mindestens zwei Täter in eine Spielhalle auf der Buersche Straße ein. Nach bisherigen Ermittlungen warfen Unbekannte gegen 03:45 Uhr einen Gullydeckel in eine Seitentür und verschafften sich dadurch Zugang zum Objekt. Im Verkaufsraum hebelten sie mehrere Spielautomaten auf und stahlen die Geldkassetten. Im Anschluss stiegen sie in ein dunkles Auto und flüchteten ...

mehr