POL-RE: Gladbeck: Einbruch mit Gullydeckel

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht brachen mindestens zwei Täter in eine Spielhalle auf der Buersche Straße ein. Nach bisherigen Ermittlungen warfen Unbekannte gegen 03:45 Uhr einen Gullydeckel in eine Seitentür und verschafften sich dadurch Zugang zum Objekt. Im Verkaufsraum hebelten sie mehrere Spielautomaten auf und stahlen die Geldkassetten. Im Anschluss stiegen sie in ein dunkles Auto und flüchteten in Richtung Gelsenkirchen. Eine Videoüberwachung zeigt zwei tatverdächtige Männer. Eine detailliertere Beschreibung liegt aktuell nicht vor. Hinweise zu dem Einbruch, den Tätern oder dem Fluchtwagen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 vom zuständigen Fachkommissariat entgegengenommen.

