Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß mit Fahrradfahrer - Mann wird gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mountainbike-Fahrer, der heute Vormittag an einem Unfall mit einer Autofahrerin beteiligt war. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrradfahrer gegen 11.15 Uhr von der Fritz-Erler-Straße Richtung Bachstraße unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einer 51-jährigem Autofahrerin aus Haltern am See, die auf der Straße Über den Knöchel Richtung Innenstadt fuhr. Der Radfahrer stürzte bei dem Unfall. Als die 51-Jährige ausstieg und dem Mann helfen wollte, soll dieser sofort die Frau angeschrien haben. Anschließend fuhr er mit seinem Mountainbike weiter in Richtung Bachstraße/Josefstraße. Die Autofahrerin wurde selbst leicht verletzt - und fuhr nach dem Unfall zur Polizeiwache. Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,80m bis 1,85m groß, schlank, sportliche Figur, dunkel gekleidet (MTB Schutz-Kleidung). Bei dem Fahrrad soll es sich um ein dunkles Haibike (Fully) gehandelt haben. Ob der Fahrradfahrer bei dem Unfall verletzt wurde, ist unklar. Der Radfahrer selbst oder wer Angaben zu ihm oder zum Unfall selbst machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

