POL-RE: Dorsten: Einbruch in Schulen

Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in zwei Schulen am Wittenbrink ein. Um in den gemeinsamen Gebäudekomplex zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Die Täter durchsuchten mehrere Unterrichtsräume und flüchteten im Anschluss mit elektronischen Geräten (z.B. Laptops, Tablet). Die Tat passierte in der Zeit von Donnerstagabend (18:00 Uhr) bis Freitagmorgen (06:35 Uhr). Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

