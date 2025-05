Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Raub auf Getränkemarkt gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei einem Raub auf einen Getränkemarkt am Donnerstagabend erbeutete ein bislang unbekannter Mann Bargeld. Gegen 19:40 Uhr betrat der vermummte Täter das Geschäft am Ovelheider Weg. An der Kasse öffnete er eine Plastiktüte und forderte Bargeld von einer Mitarbeiterin. Nach ersten Angaben soll der Täter eine Waffe oder einen anderen Gegenstand in der Hand gehalten haben, durch den sie sich bedroht fühlte. Mit dem Bargeld flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: 20-30 Jahre alt - schwarzer Pullover mit Kapuze und rotem Aufdruck im Brustbereich - dunkelblaue Adidas-Jogginghose - schwarze Schuhe - Schlauchschal ins Gesicht gezogen

Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 einzufügen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell